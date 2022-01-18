НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:29 18 Января 2022 Просмотров 194   КомментариевКомментарии

Зачем Блинкен внезапно летит в Киев: в Госдепе раскрыли причины

Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе и встретится, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных дипломатических переговоров между Москвой и Западом.

Среди прочего Блинкен проинструктирует семьи сотрудников посольства США на случай российского вторжения

Об этом сообщило AP со ссылкой на информацию Госдепа США. Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Поездки и консультации Блинкена являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и продолжающейся агрессией против Украины», -  сказано в заявлении Госдепартамента.

Отмечается, что визит Блинкена в Киев подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, госсекретарь встретится с сотрудниками посольства США и их семьями, чтобы рассказать о планах на случай дальнейшей эскалации со стороны России.

Из Киева Блинкен отправится в Берлин, где встретится со своими немецкими, британскими и французскими коллегами, чтобы обсудить возможный ответ на агрессивные российские военные действия России.

Как сообщали Власти, в Киев 19 января с официальным визитом прилетит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: США, Энтони Блинкен
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.01.2022 12:05
В Киев завтра внезапно прилетит госсекретарь США Блинкен
ТОР
22.12.2021 11:42
В США озвучили время проведения переговоров с Россией
ТОР
02.12.2021 08:13
В США ответили на угрозы Путина Украине из-за возможного вступления в НАТО
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Минздраве назвали самые характерные симптомы “Омикрона”

11:28 Украина

Жена Зеленского с детьми и родителями отдыхает на Сейшелах

10:22 Украина

В МИД РФ прокомментировали информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

09:48 Мир

В Африке ученые нашли “социальную сеть”, которой 50 тысяч лет

23:39 Мир

Даст преимущество над врагом: Пентагон отправит в космос корабль с ядерным двигателем

22:45 Мир

Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

19:46 Украина

Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44 Украина

НАТО перебросит из Мексики в Украину вертолеты Ми-17

12:35 Мир

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

12:30 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Новости | NetGameSlots.com