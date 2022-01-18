Зачем Блинкен внезапно летит в Киев: в Госдепе раскрыли причины
Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе и встретится, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных дипломатических переговоров между Москвой и Западом.
Об этом сообщило AP со ссылкой на информацию Госдепа США. Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
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«Поездки и консультации Блинкена являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и продолжающейся агрессией против Украины», - сказано в заявлении Госдепартамента.
Отмечается, что визит Блинкена в Киев подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Кроме того, госсекретарь встретится с сотрудниками посольства США и их семьями, чтобы рассказать о планах на случай дальнейшей эскалации со стороны России.
Из Киева Блинкен отправится в Берлин, где встретится со своими немецкими, британскими и французскими коллегами, чтобы обсудить возможный ответ на агрессивные российские военные действия России.
Как сообщали Власти, в Киев 19 января с официальным визитом прилетит госсекретарь США Энтони Блинкен.