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Главная » Украина » Общество
16:12 18 Января 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Из-за непогоды “Жуляны” не принимает самолеты и отправляет их во Львов: список рейсов

Из-за непогоды в Киеве аэропорт «Жулянах» не может принимать самолеты, их отправляют во Львов.

Пять рейсов вынуждены были приземляться во Львове

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта “Львов”.

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“Сегодня львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта «Жуляны» из-за непогоды в столице. Не смогли приземлиться и полетели во Львов уже 5 самолетов”.

Не смогли приземлиться такие рейсы:

▪️ WZZ6270 из Вроцлава;

▪️ WZZ1567 из Варшавы;

▪️ WZZ6232 из Пардубицы;

▪️ WZZ6278 из Вильнюса;

▪️ WZZ6044 из Рима.

«Все пассажиры, которые прибыли во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев», – отмечается в сообщении.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, Львов, погода, Жуляны
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