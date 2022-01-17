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16:12 18 Января 2022 18 Комментарии
Из-за непогоды “Жуляны” не принимает самолеты и отправляет их во Львов: список рейсов
Из-за непогоды в Киеве аэропорт «Жулянах» не может принимать самолеты, их отправляют во Львов.
Пять рейсов вынуждены были приземляться во Львове
Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта “Львов”.
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“Сегодня львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта «Жуляны» из-за непогоды в столице. Не смогли приземлиться и полетели во Львов уже 5 самолетов”.
Не смогли приземлиться такие рейсы:
▪️ WZZ6270 из Вроцлава;
▪️ WZZ1567 из Варшавы;
▪️ WZZ6232 из Пардубицы;
▪️ WZZ6278 из Вильнюса;
▪️ WZZ6044 из Рима.
«Все пассажиры, которые прибыли во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев», – отмечается в сообщении.
Тэги: Киев, Львов, погода, Жуляны
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