В Киеве 19 и 20 января могут перекрывать движение из-за визита Блинкена: где именно

19-20 января в Киеве могут временно ограничивать движение в центре города в связи с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена.

В Киеве могут быть проблемы с движением в центре



Об этом предупредила пресс-служба Управления государственной охраны в Facebook.

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«19-20 января в связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов«.

В УГО напомнили, что по закону они осуществляют госохрану глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, а также других должностных лиц, которые прибывают в Украину или находятся на ее территории.

Как сообщали Власти, госсекретарь Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе и встретится, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных дипломатических переговоров между Москвой и Западом.

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Тэги: Киев, дороги