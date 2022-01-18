“Омикрон” у ворот: Минздрав призвал украинцев приготовиться к новой вспышке
Мировые тенденции стремительного распространения штамма коронавируса “Омикрон” свидетельствуют, что Украине не избежать новой вспышки заболевания.
Об этом в Facebook сообщил Минздрав. Отмечено, что медицинская система постоянно совершенствуется и готовится к новым нагрузкам.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Но также важно, чтобы каждый соблюдал противоэпидемические правила, ведь темпы заболеваемости постепенно растут.
Медики напомнили простые правила, которые по-прежнему остаются эффективными в борьбе с инфекцией:
-
правильное использование защитных масок,
-
соблюдение дистанции,
-
регулярное мытье рук,
-
вакцинация от COVID-19.
“Напоминаем, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем те, кто прошел базовый курс прививки”, – сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, Минздрав Украины на основании наблюдения за подтвержденными случаями заражения штаммом коронавируса “Омикрон” выделил пять главных, наиболее характерных симптомов, встречающихся у большинства больных.