“Омикрон” у ворот: Минздрав призвал украинцев приготовиться к новой вспышке

Мировые тенденции стремительного распространения штамма коронавируса “Омикрон” свидетельствуют, что Украине не избежать новой вспышки заболевания.

Масштабная вспышка Омикрона вот-вот начнется в Украине



Об этом в Facebook сообщил Минздрав. Отмечено, что медицинская система постоянно совершенствуется и готовится к новым нагрузкам.

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Но также важно, чтобы каждый соблюдал противоэпидемические правила, ведь темпы заболеваемости постепенно растут.

Медики напомнили простые правила, которые по-прежнему остаются эффективными в борьбе с инфекцией:

правильное использование защитных масок,

соблюдение дистанции,

регулярное мытье рук,

вакцинация от COVID-19.

“Напоминаем, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем те, кто прошел базовый курс прививки”, – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, Минздрав Украины на основании наблюдения за подтвержденными случаями заражения штаммом коронавируса “Омикрон” выделил пять главных, наиболее характерных симптомов, встречающихся у большинства больных.

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