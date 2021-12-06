Извержение вулкана на Тонга привело к разливу нефти в Перу

Извержение подводного вулкана сопровождалось цунами, докатившемся до берегов Перу, США, Японии и Антарктиды.

Рабочие на перуанском пляже ликвидируют разлив нефти/



Об этом сообщает Associated Press.

В воскресенье, 16 января, в Перу при выгрузке танкера Mare Doricum произошел «ограниченный разлив» нефти – из-за сильных волн, вызванных, как считается, извержением вулкана на Тонга.

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Разлив нефти произошел в районах Кальяо и Вентанилья недалеко от Лимы. Министр окружающей среды Рубен Рамирес заявил, что авария затронула трехкилометровый участок вдоль трех пляжей, уточняет France 24.

Министерство охраны окружающей среды заявило, что нефтеперерабатывающий завод Pampilla, где произошел разлив нефти, может быть оштрафован на сумму до 34,5 млн долларов.

Власти Перу не сообщили, какое количество нефти попало в океан, но уверяют, что спасательные службы отреагировали немедленно и приступили к очистке побережья.

По той же причине по меньшей мере 80 портов Перу временно прекратили работу. Рыбакам рекомендовали не выходить в море и закрепить на суше суда с небольшим водоизмещением.

Также в Перу сообщили о гибели людей в результате цунами – две женщины утонули после того, как их захлестнула высокая волна.

Как писали Власти, 15 января на юге Тихого океана в королевстве Тонга произошло извержение подводного вулкана. Оно сопровождалось цунами, докатившимся до берегов Перу, США, Японии и Антарктиды.

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