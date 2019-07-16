Российский самолет неожиданно пролетел над штабом ВВС Финляндии

Российский грузовой самолет, летевший из Москвы в Мурманск, неожиданно изменил маршрут и пролетел над воинской частью со штабом ВВС Финляндии.

Российский самолет внезапно изменил маршрут



Об этом сообщило yle.fi. По мнению военных экспертов, вероятно, это была либо демонстрация силы, либо разведывательная миссия.

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Предполагается, что полет связан с напряженной ситуацией в Европе.

В Финляндии маршрут полета борта пролегал из Суомуссалми в Турку, вблизи воинской части Ювяскюля в Тиккакоски, где находятся штаб ВВС и некоторые подразделения Разведывательного центра Оборонительных сил, а также военный аэродром Халла в Ямся.

Гражданский самолет получил разрешение на полет и летел над Финляндией на нормальной крейсерской высоте, в среднем составлявшей 8,5 км.

Эксперт по безопасности не смог найти безобидного объяснения неожиданному изменению маршрута.

“Несомненно, приходит на ум только мысль о том, что тестировали реакцию финских властей на ситуацию, когда запросили маршрут, вдоль которого расположены стратегические объекты”, – прокомментировал он.

Как сообщали Власти, два истребителя F-22 ВВС США совершили перехват и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в небе недалеко от побережья Аляски.

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Тэги: Россия, Финляндия