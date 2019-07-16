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21:03 18 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский самолет неожиданно пролетел над штабом ВВС Финляндии

Российский грузовой самолет, летевший из Москвы в Мурманск, неожиданно изменил маршрут и пролетел над воинской частью со штабом ВВС Финляндии.

Российский самолет внезапно изменил маршрут

Об этом сообщило yle.fi. По мнению военных экспертов, вероятно, это была либо демонстрация силы, либо разведывательная миссия.

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Предполагается, что полет связан с напряженной ситуацией в Европе.

В Финляндии маршрут полета борта пролегал из Суомуссалми в Турку, вблизи воинской части Ювяскюля в Тиккакоски, где находятся штаб ВВС и некоторые подразделения Разведывательного центра Оборонительных сил, а также военный аэродром Халла в Ямся.

Гражданский самолет получил разрешение на полет и летел над Финляндией на нормальной крейсерской высоте, в среднем составлявшей 8,5 км.

Эксперт по безопасности не смог найти безобидного объяснения неожиданному изменению маршрута.

Российский борт полетел по очень странному маршруту

Российский борт полетел по очень странному маршруту

“Несомненно, приходит на ум только мысль о том, что тестировали реакцию финских властей на ситуацию, когда запросили маршрут, вдоль которого расположены стратегические объекты”, – прокомментировал он.

Как сообщали Власти, два истребителя F-22 ВВС США совершили перехват и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в небе недалеко от побережья Аляски.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, Финляндия
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