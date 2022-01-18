Мінекології та «Слуги Народу» виступили проти переробки відходів

Серйозний конфлікт назріває навколо прийняття законопроєкту 2207-1-д «Про управління відходів».

Серйозний конфлікт назріває навколо прийняття законопроєкту 2207-1-д «Про управління відходів».

Як пише у своєму Facebook народний депутат Олександр Маріковський, до законопроєкту є багато правок від членів комітету, націлених на те, щоб наскрізно прописати зменшення утворення відходів як перший щабель ієрархії поводження з відходами.

Але, як твердить парламентарій, дехто з Екокомітету та майже весь Мінеко вважає, що ці норми закладати не потрібно.

У той же час, аргументує Маріковський, у світі вважають зовсім інакше. Прикладом того є свіжа новина Reuters про те, що 70 великих міжнародних компаній закликають СКОРОТИТИ ВИРОБНИЦТВО ПЛАСТИКУ у світі заради захисту планети від катастрофічних наслідків кліматичної кризи. І навіть розпочався збір підписів на підтримку такого рішення

Ті, хто підписав спільну заяву, зустрінуться на Асамблеї ООН з довкілля, яка пройде в лютому та березні 2022 року. На конференції представники брендів мають обговорити способи позбавлення від згубних для дикої природи пластикових відходів, які століттями залишаються на звалищах та забруднюють океани.

«Україна – не є окраїною світу і ми не можемо робити вигляд, що нам ще не час приймати глобальні цілі. Від нас очікують результатів і наші виборці і наші наступні покоління», пише депутат.

Як стало відомо з телеграм-каналу Недоторкані, заступникові голови екокомітету Маріковському опонують голова комітету Олег Бондаренко та в.о. міністра екології Руслан Стрілець. Вони противляться нормам зі зменшення відходів.

Як пише тг-канал, більше року депутати працюють над реформою відходів, а у підсумку протягнуть «якусь незграбну мішанину бульдога з носорогом, яка нічого не змінить».

Нагадаємо, що у 2015 році Група Світового Банку розробила сценарії розвитку галузі поводження з твердими побутовими відходами. Для досягнення за 10 років рівня перероблення 41% (як в ЄС) потрібно 14,4 млрд €. Цікаво, що майже такий самий обсяг інвестицій – 13,8 млрд €, потребує і інерційний сценарій (тільки 8% перероблення).

Схоже на те, що всередині «Слуги Народу» розгорнулася боротьба саме «за» або «проти» реалізації одного із таких сценаріїв. А також це може виглядати боротьба за інвестиційний бюджет. І якщо один із сценаріїв фінансуватиметься з Державного бюджету, ми зможемо спостерігати чергову схему.