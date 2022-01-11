В России во время учений танк снес электроопору: без света остались шесть населенных пунктов
В России в Волгоградской области во время военных учений танк снес бетонную опору высоковольтной линии, обесточив несколько населенных пунктов.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в Городищенском районе.
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Днем колонна танков шла в наступление вдоль линии электропередач, когда одна из машин снесла бетонную опору, оборвав провода.
Без электричества остались шесть населенных пунктов. На месте работают аварийные бригады. Починить линию планируют к пятнице, 21 января.
Издание сообщило, что происшествие случилось на земле местного фермера, который давно судится с Минобороны. Дело в том, что военная техника 20-й гвардейской мотострелковой бригады регулярно срезает дорогу к полигону через его угодья, нанося ощутимый ущерб как урожаям, так и распугивая скот.
Теперь еще и снесли электроопору.
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