Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию: предложил уладить разногласия
Президент Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил их в Турцию обсудить разногласия между странами.
Об этом сообщило издание Dailysabah со ссылкой на пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калина.
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Он отметил, что Турция готова сыграть свою роль в деэскалации напряженности между Россией и Украиной.
По словам Калина, Эрдоган имел общение как с Путиным, так и с Зеленским.
«На самом деле, он даже пригласил их обоих прилететь в Турцию, если они хотят встретиться, разобраться в своих вопросах и разногласиях», — сказал он.
Он также добавил, что «Турция остается доступной для любой роли … чтобы снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной».
Спикер президента отметил, что Турция является дружественной страной как для России, так и для Украины, оставаясь при этом еще и надежным союзником НАТО.
Калин добавил, что Эрдоган отправится в Украину, чтобы провести там переговоры с Зеленским через пару недель, все это время Анкара также будет поддерживать связь с русскими, чтобы избежать каких-либо военных действий.
Член НАТО Турция имеет хорошие связи с Москвой, хотя и выступает против российской политики в Сирии и Ливии. Она наладила энергетическое и оборонное сотрудничество с Россией, выступая при этом против аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.
Как ранее сообщали Власти, Турция выражала заинтересованность в посредничестве урегулирования конфликта между РФ и Украиной, однако в Кремле инициативу Эрдогана не приняли, указав на то, что Москва не является стороной конфликта.
Уже после этого президент Турции вновь выразил желание быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.