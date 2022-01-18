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Главная » Мир » Политика
09:23 19 Января 2022 Просмотров 84   КомментариевКомментарии

Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию: предложил уладить разногласия

Президент Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил их в Турцию обсудить разногласия между странами.

Эрдоган последовательно предлагает свои посреднические услуги в урегулировании конфликта между Россией и Украиной

Об этом сообщило издание Dailysabah со ссылкой на пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калина.

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Он отметил, что Турция готова сыграть свою роль в деэскалации напряженности между Россией и Украиной.

По словам Калина, Эрдоган имел общение как с Путиным, так и с Зеленским.

«На самом деле, он даже пригласил их обоих прилететь в Турцию, если они хотят встретиться, разобраться в своих вопросах и разногласиях», — сказал он.

Он также добавил, что «Турция остается доступной для любой роли … чтобы снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной».

Спикер президента отметил, что Турция является дружественной страной как для России, так и для Украины, оставаясь при  этом еще и надежным союзником НАТО.

Калин добавил, что Эрдоган отправится в Украину, чтобы провести там переговоры с Зеленским через пару недель, все это время Анкара также будет поддерживать связь с русскими, чтобы избежать каких-либо военных действий.

Член НАТО Турция имеет хорошие связи с Москвой, хотя и выступает против российской политики в Сирии и Ливии. Она наладила энергетическое и оборонное сотрудничество с Россией, выступая при этом против аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.

Как ранее сообщали Власти, Турция выражала заинтересованность в посредничестве урегулирования конфликта между РФ и Украиной, однако в Кремле инициативу Эрдогана не приняли, указав на то, что Москва не является стороной конфликта.

Уже после этого президент Турции вновь выразил желание быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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