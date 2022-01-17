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Главная » Мир » Общество
11:19 19 Января 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Во Франции рекордные полмиллиона больных COVID-19 в сутки: растет смертность

По данным медицинского агентства Sante Publique France, Франции за сутки было зарегистрировано 464769 новых случаев заражения.

Во Франции допускают, что число заражений за сутки может достигнуть миллиона.

Об этом сообщает BFM TV.

Предыдущий рекорд был 3 января – 430341 случаев за сутки.

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Число госпитализаций тоже выросло – на 11% за неделю, в среднем 2407  госпитализаций в день.

Число смертей в больницах также увеличивается на 5%. При этом ежедневно в больницах умирает 215 человек.

По мнению властей, причиной роста количества новых заражений стало проникновение во Францию штамма «Омикрон».

Ранее Власти писали, что депутаты Национального собрания приняли в окончательном чтении закон о COVID-пропусках. Закон предусматривает усиление карантинных мер против коронавируса – пропуск становится обязательным для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест. Отрицательного теста больше не достаточно.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Франция, коронавирус, пандемия COVID-19
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