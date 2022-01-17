Во Франции рекордные полмиллиона больных COVID-19 в сутки: растет смертность
По данным медицинского агентства Sante Publique France, Франции за сутки было зарегистрировано 464769 новых случаев заражения.
Об этом сообщает BFM TV.
Предыдущий рекорд был 3 января – 430341 случаев за сутки.
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Число госпитализаций тоже выросло – на 11% за неделю, в среднем 2407 госпитализаций в день.
Число смертей в больницах также увеличивается на 5%. При этом ежедневно в больницах умирает 215 человек.
По мнению властей, причиной роста количества новых заражений стало проникновение во Францию штамма «Омикрон».
Ранее Власти писали, что депутаты Национального собрания приняли в окончательном чтении закон о COVID-пропусках. Закон предусматривает усиление карантинных мер против коронавируса – пропуск становится обязательным для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест. Отрицательного теста больше не достаточно.