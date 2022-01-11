Из Казахстана улетели последние самолеты с российскими военными

Последние подразделения миротворцев ОДБК покинули Казахстан на российских военных самолетах.

Ранее Казахстан уже покинули миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Таджикистана и Киргизии



Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ,

Из городов Нур-Султан и Алма-Аты Республики Казахстан вылетели последние четыре военно-транспортных самолета с российскими миротворцами на борту.

Последние подразделения вернутся домой во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Речь идет о том самом генерале, который возглавил операцию ОДКБ в Казахстане, а ранее руководил вторжением России в Крым.

Ранее Казахстан уже покинули миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Таджикистана и Киргизии.

Всего, для возвращения миротворцев ОДКБ домой, российские военно-транспортные самолеты совершили более 100 рейсов.

Как ранее сообщали Власти, ситуация с российскими миротворцами в Казахстане стала первым серьезным столкновением РФ и Китая в Центральной Азии. А 13 января в Казахстане под музыку завершили операцию ОДКБ.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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