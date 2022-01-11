Из Казахстана улетели последние самолеты с российскими военными
Последние подразделения миротворцев ОДБК покинули Казахстан на российских военных самолетах.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ,
Из городов Нур-Султан и Алма-Аты Республики Казахстан вылетели последние четыре военно-транспортных самолета с российскими миротворцами на борту.
Последние подразделения вернутся домой во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Речь идет о том самом генерале, который возглавил операцию ОДКБ в Казахстане, а ранее руководил вторжением России в Крым.
Ранее Казахстан уже покинули миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Таджикистана и Киргизии.
Всего, для возвращения миротворцев ОДКБ домой, российские военно-транспортные самолеты совершили более 100 рейсов.
Как ранее сообщали Власти, ситуация с российскими миротворцами в Казахстане стала первым серьезным столкновением РФ и Китая в Центральной Азии. А 13 января в Казахстане под музыку завершили операцию ОДКБ.