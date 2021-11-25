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13:15 19 Января 2022 Просмотров 194   КомментариевКомментарии

Во Львове ограбили суд: украли деньги из сейфа

Во Львове обокрали Западный апелляционный хозяйственный суд.

Здание суда

Об этом сообщает «ZAXID.NET» со ссылкой на пресс-службу суда.

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В ночь на 18 января неизвестный пробрался в помещение Львовского Западного апелляционного хозяйственного суда и украл денежные средства. Злоумышленник пробрался в здание через окно и взломав сейф, похитил из него деньги.

О какой сумме идет речь не сообщается – в суде отказались от каких-либо комментариев, лишь подтвердив факт ограбления.

В полиции открыли уголовное производство, злоумышленника разыскивают.

Как ранее сообщали Власти, в Тернополе обвиняемый в производстве наркотиков пришел с ними на заседание суда.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: суд, Львов, ограбление
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