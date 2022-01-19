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13:37 19 Января 2022 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

Пришел с шиной: под Печерским судом задержали бывшего политзаключённого Балуха

Полиция задержала под Печерским судом бывшего политзаключённого Владимира Балуха.

Об этом сообщил PavlovskyNews.

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Причиной задержания стало то, что активист отобрал шлем у правоохранителя и выбросил его.

Перед этим полицейские вырвали из рук Балуха автомобильную шину.

Однако чуть позже, когда вмешался нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, задержанного отпустили.

Как сообщали Власти, под Печерским судом, где сегодня, 19 января, в 14:00 огласят меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, уже собрались его сторонники и правоохранители.

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