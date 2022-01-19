Пришел с шиной: под Печерским судом задержали бывшего политзаключённого Балуха

Полиция задержала под Печерским судом бывшего политзаключённого Владимира Балуха.

Об этом сообщил PavlovskyNews.

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Причиной задержания стало то, что активист отобрал шлем у правоохранителя и выбросил его.

Перед этим полицейские вырвали из рук Балуха автомобильную шину.

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Однако чуть позже, когда вмешался нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, задержанного отпустили.

Как сообщали Власти, под Печерским судом, где сегодня, 19 января, в 14:00 огласят меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, уже собрались его сторонники и правоохранители.