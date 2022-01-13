НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:21 19 Января 2022 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

В Киеве на пожаре погибла женщина

Ночью в Киеве из-за возникшего в бытовке пожара погибла женщина.

Причины пожара устанавливаются сотрудниками полиции

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киеве. Пожар произошел в ночь на 19 января.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Поздно ночью, около 3:56 в киевскую пожарную часть поступил вызов о пожаре, который возник в здании на ул. Западной, 4 в Соломенском районе столицы.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит бытовка, размером 3х5 м.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили женщину 1980 года рождения без признаков жизни, к сожалению, спасти ее не удалось.

Из помещения вывели мужчину 1970 года рождения. Его госпитализировали с ожогами головы и верхних конечностей.

Причины пожара устанавливаются сотрудниками полиции.

Как ранее сообщали Власти, во время пожара в комплексе отдыха “Батерфляй” под Винницей, который произошел ночью 22 декабря, три человека выпрыгнули из окон, чтобы спастись от огня.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, пожар, жертва, бытовка
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.01.2022 10:05
Под Киевом полыхает масштабный пожар
ТОР
04.01.2022 19:00
В Киеве на Северном мосту водитель потерял сознание и после столкновения с другим авто умер
ТОР
13.10.2021 13:11
В Киеве из-за загоревшейся стиральной машины погиб человек
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В России во время учений танк снес электроопору: без света остались шесть населенных пунктов

08:02 Мир

Российский самолет неожиданно пролетел над штабом ВВС Финляндии

21:03 Мир

Захватили сельскую школу: в “ДНР” заявили о вооруженных людях без опознавательных знаков

17:53 Украина

Я пенсионер на отдыхе: Назарбаев впервые с начала протестов выступил с заявлением

13:14 Мир

В Минздраве назвали самые характерные симптомы “Омикрона”

11:28 Украина

Жена Зеленского с детьми и родителями отдыхает на Сейшелах

10:22 Украина

В МИД РФ прокомментировали информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

09:48 Мир

В Африке ученые нашли “социальную сеть”, которой 50 тысяч лет

23:39 Мир

Даст преимущество над врагом: Пентагон отправит в космос корабль с ядерным двигателем

22:45 Мир

Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

19:46 Украина

Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44 Украина

Новости | NetGameSlots.com