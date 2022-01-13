В Киеве на пожаре погибла женщина
Ночью в Киеве из-за возникшего в бытовке пожара погибла женщина.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киеве. Пожар произошел в ночь на 19 января.
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Поздно ночью, около 3:56 в киевскую пожарную часть поступил вызов о пожаре, который возник в здании на ул. Западной, 4 в Соломенском районе столицы.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит бытовка, размером 3х5 м.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили женщину 1980 года рождения без признаков жизни, к сожалению, спасти ее не удалось.
Из помещения вывели мужчину 1970 года рождения. Его госпитализировали с ожогами головы и верхних конечностей.
Причины пожара устанавливаются сотрудниками полиции.
Как ранее сообщали Власти, во время пожара в комплексе отдыха “Батерфляй” под Винницей, который произошел ночью 22 декабря, три человека выпрыгнули из окон, чтобы спастись от огня.