В Киеве на пожаре погибла женщина

Ночью в Киеве из-за возникшего в бытовке пожара погибла женщина.

Причины пожара устанавливаются сотрудниками полиции



Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киеве. Пожар произошел в ночь на 19 января.

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Поздно ночью, около 3:56 в киевскую пожарную часть поступил вызов о пожаре, который возник в здании на ул. Западной, 4 в Соломенском районе столицы.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит бытовка, размером 3х5 м.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили женщину 1980 года рождения без признаков жизни, к сожалению, спасти ее не удалось.

Из помещения вывели мужчину 1970 года рождения. Его госпитализировали с ожогами головы и верхних конечностей.

Причины пожара устанавливаются сотрудниками полиции.

Как ранее сообщали Власти, во время пожара в комплексе отдыха “Батерфляй” под Винницей, который произошел ночью 22 декабря, три человека выпрыгнули из окон, чтобы спастись от огня.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, пожар, жертва, бытовка