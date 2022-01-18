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Главная » Украина » Политика
14:18 19 Января 2022 Просмотров 140   КомментариевКомментарии

Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

Печерский суд в качестве меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко определил личное обязательство.

Суд выбрал самую мягкую меру пресечения из всех возможных

Такое решение огласил судья по делу Алексей Соколов.

После оглашения Порошенко вместе с женой Мариной и сторонками спели гимн Украины.

Напомним, обвинение попросило суд арестовать политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.

Сторонники Порошенко под Печерским судом восприняли решение суда радостно и с воодушевлением.

Александр Турчинов предложил дождаться Порошенко и пройтись маршем к Офису президента.

Как ранее сообщали Власти:

  • Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

  • Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Петр Порошенко
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