Суд отпустил Порошенко под личное обязательство
Печерский суд в качестве меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко определил личное обязательство.
Такое решение огласил судья по делу Алексей Соколов.
После оглашения Порошенко вместе с женой Мариной и сторонками спели гимн Украины.
Напомним, обвинение попросило суд арестовать политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.
Сторонники Порошенко под Печерским судом восприняли решение суда радостно и с воодушевлением.
Александр Турчинов предложил дождаться Порошенко и пройтись маршем к Офису президента.
Как ранее сообщали Власти:
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Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.
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Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.