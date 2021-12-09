Купила в интернете: воспитательницу детсада будут судить за поддельный COVID-сертификат
В Днепропетровской области будут судить воспитательницу детского сада за покупку поддельного сертификата о вакцинации.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.
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В Каменском Днепропетровской области под суд пойдет воспитательница одного из детских садов. Женщина обвиняется в покупке и использовании поддельного сертификата о вакцинации.
Отмечается, что воспитательница сознательно использовала заведомо поддельное свидетельство о вакцинации и предъявляла его правоохранителям.
Поддельный сертификат был куплен в сети интернет.
Подозреваемой грозит ограничение свободы сроком до двух лет.
Как ранее сообщали Власти, в Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов.