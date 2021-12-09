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Главная » Украина » Происшествия
15:08 19 Января 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Купила в интернете: воспитательницу детсада будут судить за поддельный COVID-сертификат

В Днепропетровской области будут судить воспитательницу детского сада за покупку поддельного сертификата о вакцинации.

Поддельный сертификат был куплен в сети интернет

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

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В Каменском Днепропетровской области под суд пойдет воспитательница одного из детских садов. Женщина обвиняется в покупке и использовании поддельного сертификата о вакцинации.

Отмечается, что воспитательница сознательно использовала заведомо поддельное свидетельство о вакцинации и предъявляла его правоохранителям.

Поддельный сертификат был куплен в сети интернет.

Подозреваемой грозит ограничение свободы сроком до двух лет.

Как ранее сообщали Власти, в Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: суд, подделка, Днепропетровская область, сертификат о вакцинации
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