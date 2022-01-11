Ермак анонсировал встречу советников Нормандской четверки до конца января

Следующая встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки – Украины, России, Германии и Франции – может состояться до конца января.

Ермак рассказал о возможной встрече советников лидеров Нормандской четверки



Об этом, как сообщило РБК-Украина, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, на ней может обсуждаться привлечение немецких и французских партнеров к верификации режима прекращения огня на Донбассе.

«Я думаю, до конца месяца состоится встреча политических советников нормандского формата. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по режиму прекращения огня», – отметил он.

Как сообщали Власти, в Москве 6 января прошла встреча по Донбассу на уровне политических советников лидеров Нормандской четверки без участия представителей Украины.

После этого, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с внешнеполитическими советниками канцлера Германии и президента Франции, на которой заявил о готовности договариваться ради прекращения конфликта на Донбассе.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: нормандская четверка, нормандский формат