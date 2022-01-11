НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
17:46 19 Января 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Ермак анонсировал встречу советников Нормандской четверки до конца января

Следующая встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки – Украины, России, Германии и Франции – может состояться до конца января.

Ермак рассказал о возможной встрече советников лидеров Нормандской четверки

Об этом, как сообщило РБК-Украина, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, на ней может обсуждаться привлечение немецких и французских партнеров к верификации режима прекращения огня на Донбассе.

«Я думаю, до конца месяца состоится встреча политических советников нормандского формата. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по режиму прекращения огня», – отметил он.

Как сообщали Власти, в Москве 6 января прошла встреча по Донбассу на уровне политических советников лидеров Нормандской четверки без участия представителей Украины.

После этого, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с внешнеполитическими советниками канцлера Германии и президента Франции, на которой заявил о готовности договариваться ради прекращения конфликта на Донбассе.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: нормандская четверка, нормандский формат
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.01.2022 12:09
Мы готовы к необходимым решениям: Зеленский встретился с советниками Шольца и Макрона
ТОР
07.12.2021 07:03
Лидеры пяти государств призвали Россию и Украину к переговорам в Нормандском формате
ТОР
02.09.2019 13:14
Стало известно, о чем будет говорить “нормандская четверка” в Берлине
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В России во время учений танк снес электроопору: без света остались шесть населенных пунктов

08:02 Мир

Российский самолет неожиданно пролетел над штабом ВВС Финляндии

21:03 Мир

Захватили сельскую школу: в “ДНР” заявили о вооруженных людях без опознавательных знаков

17:53 Украина

В Киеве приземляется еще один британский самолет с оружием: снова облетал Германию

14:33 Украина

Я пенсионер на отдыхе: Назарбаев впервые с начала протестов выступил с заявлением

13:14 Мир

В Минздраве назвали самые характерные симптомы “Омикрона”

11:28 Украина

Жена Зеленского с детьми и родителями отдыхает на Сейшелах

10:22 Украина

В МИД РФ прокомментировали информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

09:48 Мир

В Африке ученые нашли “социальную сеть”, которой 50 тысяч лет

23:39 Мир

Даст преимущество над врагом: Пентагон отправит в космос корабль с ядерным двигателем

22:45 Мир

Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

19:46 Украина

Новости | NetGameSlots.com