Три небольших острова Тонга сильно пострадали от 15-метровых цунами
На островах Номука, Манго и Фонойфуа огромная волна смыла практически все поселения, осталось только несколько домов.
Об этом сообщает Associated Press.
«Большинство построек и жилищ на этих островах полностью разрушены», – сообщила Кэти Гринвуд, глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Тихом океане.
Ранее Власти писали, что взрывная волна от извержения подводного вулкана в Королевстве Тонго несколько раз обогнула земной шар.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Правительство Королевства Тонга впервые после извержения вулкана сделало официальное заявление, назвав произошедшее »беспрецедентной катастрофой».
Канцелярия премьер-министра Тонги опубликовала заявление, в котором говорится, что подтверждена гибель трех человек, хотя число жертв может возрасти. Правительству до сих пор не удалось установить контакт с несколькими обитаемыми островами.