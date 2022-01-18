Три небольших острова Тонга сильно пострадали от 15-метровых цунами

На островах Номука, Манго и Фонойфуа огромная волна смыла практически все поселения, осталось только несколько домов.

Последствия взрыва подводного вулкана ощущались по всему миру.



Об этом сообщает Associated Press.

«Большинство построек и жилищ на этих островах полностью разрушены», – сообщила Кэти Гринвуд, глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Тихом океане.

Ранее Власти писали, что взрывная волна от извержения подводного вулкана в Королевстве Тонго несколько раз обогнула земной шар.

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Правительство Королевства Тонга впервые после извержения вулкана сделало официальное заявление, назвав произошедшее »беспрецедентной катастрофой».

Канцелярия премьер-министра Тонги опубликовала заявление, в котором говорится, что подтверждена гибель трех человек, хотя число жертв может возрасти. Правительству до сих пор не удалось установить контакт с несколькими обитаемыми островами.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: цунами, извержение вулкана, Тонга