Папа не белый, мама трансгендер: в новом сериале “Гарри Поттер” будет будет гендерное и расовое разнообразие

TikTok-продюсер Меган Маккелли решила снять веб-сериал про Гарри Поттера, в котором волшебных персонажей будут играть трансгендерные и небинарные актеры.

Фанатский веб-сериал про Гарри Поттера снимут по оригинальному сценарию.



Об этом сообщает Daily Mail.

Авторы написали свой собственный сценарий сериала. Например, в сериале не появится сам Гарри Поттер.

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На роль отца Гарри Поттера ищут актера «азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения».

Какая актриса сыграет мать юного волшебника, не уточняется. Однако на эту роль ищут «гендерно-неконформную, небинарную, транс-женщину».

На роль Сириуса Блэка, крестного отца Гари Поттера, ищут не белого актера любого пола. Роль его друга, Римуса Люпина, также может исполнить представитель любого пола, а Питера Петтигрю — «гендерно-неконформный, небинарный, транс-мужчина».

«Мы стремимся отразить разнообразие фан-базы в любимых персонажах, представлять цветных людей, странные сюжетные линии и персонажей разных вероисповеданий», — рассказала Меган Маккелли.

Съемки планируют начать летом 2022 года в США.

Газета предполагает, что сама автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг не давала разрешения на использование персонажей ее произведения. В связи с этим продюсеры веб-сериала могут столкнуться с судебным разбирательством, связанным с авторскими правами.

Ранее Власти писали, что британец Гарри Поттер продал на аукционе свой экземпляр «Философского камня».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: трансгендеры, фильмы о Гарри Поттере