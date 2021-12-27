Папа не белый, мама трансгендер: в новом сериале “Гарри Поттер” будет будет гендерное и расовое разнообразие
TikTok-продюсер Меган Маккелли решила снять веб-сериал про Гарри Поттера, в котором волшебных персонажей будут играть трансгендерные и небинарные актеры.
Об этом сообщает Daily Mail.
Авторы написали свой собственный сценарий сериала. Например, в сериале не появится сам Гарри Поттер.
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На роль отца Гарри Поттера ищут актера «азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения».
Какая актриса сыграет мать юного волшебника, не уточняется. Однако на эту роль ищут «гендерно-неконформную, небинарную, транс-женщину».
На роль Сириуса Блэка, крестного отца Гари Поттера, ищут не белого актера любого пола. Роль его друга, Римуса Люпина, также может исполнить представитель любого пола, а Питера Петтигрю — «гендерно-неконформный, небинарный, транс-мужчина».
«Мы стремимся отразить разнообразие фан-базы в любимых персонажах, представлять цветных людей, странные сюжетные линии и персонажей разных вероисповеданий», — рассказала Меган Маккелли.
Съемки планируют начать летом 2022 года в США.
Газета предполагает, что сама автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг не давала разрешения на использование персонажей ее произведения. В связи с этим продюсеры веб-сериала могут столкнуться с судебным разбирательством, связанным с авторскими правами.
Ранее Власти писали, что британец Гарри Поттер продал на аукционе свой экземпляр «Философского камня».