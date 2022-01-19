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Главная » Мир » Происшествия
21:48 19 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Испании вспыхнул пожар в доме престарелых: шесть погибших

Пожара вспыхнул в доме престарелых в пригороде Валенсии поздно вечером во вторник, 18 января. На его ликвидацию ушло около двух часов.

Пожар могло вызвать короткое замыкание медицинского оборудования.

Об этом сообщает Reuters.

В результате пожара шесть человек погибли – пятеро скончались на месте, шестой в больнице.

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Три человека находятся в тяжелом состоянии в результате отравления угарным газом, еще восемь получили незначительные повреждения. Все они переведены в местные больницы.

Около 70 жителей дома престарелых были эвакуированы.

Большинство жильцов дома – пожилые люди, многие из которых пользуются инвалидной коляской.

По данным местных СМИ, пожар могло вызвать непотушенная сигарета или короткое замыкание медицинского оборудования. Расследование еще должно установить точную причину пожара.

Ранее Власти писали, что 27 человек погибли при пожаре, охватившем психиатрическую клинику в японском городе Осака.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Испания, пожар, дом престарелых
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