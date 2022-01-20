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11:15 20 Января 2022 Просмотров 437   КомментариевКомментарии

Заразилась, чтобы не делать прививку: в Чехии от COVID-19 умерла певица-антивакцинатор

Ганка Горка умышленно контактировала с некоторыми членами своей семьи, у которых был положительный тест на коронавирус.

Ганка Горка была солисткой известной фольклорной группы.

Об этом пишет La Repubblica.

В минувшую пятницу, 14 января, 57-летняя певица сообщила в Facebook, что заразилась штаммом «Дельта» и теперь сможет жить без ограничений. Она призвала своих поклонников сделать то же самое.

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Однако состояние ее здоровья внезапно ухудшилось и в воскресенье, 16 января, она скончалась.

Ее сын Ян Рек, также музыкант, во всем винит движение антивакцинаторов, из-за которых его мать недооценила опасность пандемии.

«Она основывала все свои аргументы на ваших теориях. Я презираю вас!» – написал Рек в Facebook. Свой пост он впоследствии удалил.

Без справки о вакцинации или выздоровления от COVID-19 в Чехии нельзя посещать общественные и культурные места – кинотеатры, бары, рестораны и т. д.

Ганка Горка пела в чешской музыкальной группе Asonance, основанной в 1975 году в гимназии Яна Неруды в Праге. Она присоединилась к группе в 1985 году и с тех пор была ее неизменной солисткой.

Как писали Власти, новое правительство Чехии отменило распоряжение предыдущего об обязательной вакцинации от коронавируса пожилых людей, а также представителей определенных профессий..

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Чехия, певица, антивакцинаторы
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