Заболеваемость COVID-19 стремительно растет: за сутки в Украине более 18 тысяч новых случаев

За минувшие сутки по информации на утро 20 января в Украине подтвердили 18 479 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 131 человек.

Наибольший суточный прирост заболеваемости - в западных регионах Украины



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 2044 несовершеннолетних и 492 медицинских работника.

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Госпитализировано с тяжелыми симптомами 2151 человек, в то время как выздоровел от болезни 4446 пациент.

Лидером по суточной заболеваемости стала Ивано-Франковская – 2777 случаев и Львовская области – 1440.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ривненская область – 669;

Сумская область – 1137;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на утро 19 января в Украине подтвердили 12 815 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 163 человек.

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