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08:23 20 Января 2022 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

Заболеваемость COVID-19 стремительно растет: за сутки в Украине более 18 тысяч новых случаев

За минувшие сутки по информации на утро 20 января в Украине подтвердили 18 479 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 131 человек.

Наибольший суточный прирост заболеваемости - в западных регионах Украины

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 2044 несовершеннолетних и 492 медицинских работника.

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Госпитализировано с тяжелыми симптомами 2151 человек, в то время как выздоровел от болезни 4446 пациент.

Лидером по суточной заболеваемости стала Ивано-Франковская – 2777 случаев и Львовская области – 1440.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1409;

  • Винницкая область – 965;

  • Волынская область – 293;

  • Днепропетровская область – 455;

  • Донецкая область – 556;

  • Житомирская область – 820;

  • Закарпатская область – 482;

  • Запорожская область – 230;

  • Ивано-Франковская область – 2777;

  • Киевская область – 534;

  • Кировоградская область – 96;

  • Луганская область – 237;

  • Львовская область – 1440;

  • Николаевская область – 216;

  • Одесская область – 944;

  • Полтавская область – 679;

  • Ривненская область – 669;

  • Сумская область – 1137;

  • Тернопольская область – 1145;

  • Харьковская область – 931;

  • Херсонская область – 191;

  • Хмельницкая область – 768;

  • Черкасская область – 405;

  • Черновицкая область – 694;

  • Черниговская область – 406.

Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на утро 19 января в Украине подтвердили 12 815 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 163 человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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