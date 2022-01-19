Заболеваемость COVID-19 стремительно растет: за сутки в Украине более 18 тысяч новых случаев
За минувшие сутки по информации на утро 20 января в Украине подтвердили 18 479 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 131 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 2044 несовершеннолетних и 492 медицинских работника.
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Госпитализировано с тяжелыми симптомами 2151 человек, в то время как выздоровел от болезни 4446 пациент.
Лидером по суточной заболеваемости стала Ивано-Франковская – 2777 случаев и Львовская области – 1440.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1409;
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Винницкая область – 965;
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Волынская область – 293;
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Днепропетровская область – 455;
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Донецкая область – 556;
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Житомирская область – 820;
-
Закарпатская область – 482;
-
Запорожская область – 230;
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Ивано-Франковская область – 2777;
-
Киевская область – 534;
-
Кировоградская область – 96;
-
Луганская область – 237;
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Львовская область – 1440;
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Николаевская область – 216;
-
Одесская область – 944;
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Полтавская область – 679;
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Ривненская область – 669;
-
Сумская область – 1137;
-
Тернопольская область – 1145;
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Харьковская область – 931;
-
Херсонская область – 191;
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Хмельницкая область – 768;
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Черкасская область – 405;
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Черновицкая область – 694;
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Черниговская область – 406.
Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на утро 19 января в Украине подтвердили 12 815 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло 163 человек.