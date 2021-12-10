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08:33 20 Января 2022 Просмотров 140   КомментариевКомментарии

В ближайшее время Украину не примут в НАТО, – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий.

Байден озвучил, что нужно Украине для вступления в НАТО

Как сообщил Интерфакс, такие перспективы Байден озвучил на пресс-конференции.

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«Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно», – сказал глава Белого дома.

По его словам, это связано с тем, сколько работы предстоит проделать Украине в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят».

Кроме того, он напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов альянса.

Как сообщали Власти, в РФ в качестве альтернативы гарантий безопасности попросили США никогда не голосовать за вступление Украины в НАТО.

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Тэги: НАТО, Джо Байден
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