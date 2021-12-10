В ближайшее время Украину не примут в НАТО, – Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий.
Как сообщил Интерфакс, такие перспективы Байден озвучил на пресс-конференции.
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«Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно», – сказал глава Белого дома.
По его словам, это связано с тем, сколько работы предстоит проделать Украине в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят».
Кроме того, он напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов альянса.
Как сообщали Власти, в РФ в качестве альтернативы гарантий безопасности попросили США никогда не голосовать за вступление Украины в НАТО.