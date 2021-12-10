В ближайшее время Украину не примут в НАТО, – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий.

Байден озвучил, что нужно Украине для вступления в НАТО



Как сообщил Интерфакс, такие перспективы Байден озвучил на пресс-конференции.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно», – сказал глава Белого дома.

По его словам, это связано с тем, сколько работы предстоит проделать Украине в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят».

Кроме того, он напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов альянса.

Как сообщали Власти, в РФ в качестве альтернативы гарантий безопасности попросили США никогда не голосовать за вступление Украины в НАТО.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: НАТО, Джо Байден