В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов

Роды прошли 12 января в клинике имени короля Сальмана, принадлежащей Вооруженным силам Саудовской Аравии.

Бригаде медиков удалось провести естественные роды.



Об этом пишет Saudi Gazette.

Бригаде медиков удалось провести естественные роды. Они прошли благополучно. Вес каждого из десяти новорожденных составляет от от 950 до 1100 граммов. Все дети абсолютно здоровы.

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34-летняя мать несколько недель находилась под наблюдением медиков во главе с руководителем отдела акушерства и гинекологии.

Подписчики в социальных сетях поддержали ее, а также генерал-майора Аттиа Аль-Захрани, начальника отдела акушерства и гинекологии больницы, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что в Хмельницкой области многодетная мать родила 18-го ребенка.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Саудовская Аравия, роды, близнецы