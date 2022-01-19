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Главная » Украина » Общество
10:24 20 Января 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Великобритания готова дать Украине много оружия

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания готова отправить больше оружия Украине, чтобы предотвратить любое российское вторжение.

На этой неделе Украина получила от Великобритании 2000 противотанковых ракет NLAW.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Я буду держать под пристальным вниманием вопрос об отправке дополнительных оборонительных вооружений в Украину. Я ничего не исключаю в рамках помощи Украине в обеспечении самообороны», – сказал министр.

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По его словам, Великобритания «полна решимости поддерживать Украину».

«Мы помогаем им наращивать обороноспособность уже восемь лет и решили увеличить эту помощь, опасаясь российской агрессии», – заявил Уоллес.

Как сказал министр, в Киев могут отправить еще вооружение, помимо  противотанковых гранатометов NLAW, доставленных в Украину на этой неделе.

При этом он подчеркнул, что указанное вооружение не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России, а предназначено для самообороны.

Возможность того, что Великобритания отправит в Украину больше оружия, будет только приветствоваться украинским правительством, которое назвало доставку на этой неделе гранатометов NLAW «необходимым первым шагом», отмечает газета.

Как сообщали Власти, в Украину из Великобритании прибыла партия противотанковых гранатометов NLAW, предназначенных для ведения боев в условиях города.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: оружие, Великобритания
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