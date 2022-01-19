НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
11:12 20 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ляшко объяснил, чем “Омикрон” отличается от других штаммов

Штамм коронавируса «Омикрон» более заразен и обладает коротким инкубационным периодом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко на брифинге МОЗ, — передает «РБК-Украина».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, по словам министра, несмотря на то, что штамм «Омикрон» относительно менее смертельный по сравнению с другими штаммами коронавируса, он обладает серьезными отличиями, которые не позволяют говорить о его безопасности.

В частности речь идет об инкубационном периоде вируса, который в разы короче, чем у предыдущих штаммов. Именно это и позволяет вирусу распространятся с невероятной скоростью.

Чем отличается «Омикрон» от других штаммов коронавируса:

  • Зараженный вирусом человек может заражать других людей уже в первые сутки после инфицирования.
  • Более короткий инкубационный период, предварительно он занимает от 2 до 5 дней, и передается в 7 раз быстрее, по сравнению со штаммом «Дельта».
  • У 53% у зараженных вирусом людей возникает боль в горле.
  • Рост числа заболевших вирусом детей.

Как ранее сообщали Власти, “Омикрон” в Украине обнаружен уже в восьми регионах.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ляшко, моз, коронавирус, Омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.01.2022 14:13
“Омикрон” в Украине обнаружен уже в восьми регионах: список
ТОР
14.01.2022 14:36
В Украине проведут испытания нового лекарства от COVID-19
ТОР
13.01.2022 14:43
Заражает быстрее, переносится легче: в Минздраве назвали особенности “Омикрона”
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

11:41 Мир

Заразилась, чтобы не делать прививку: в Чехии от COVID-19 умерла певица-антивакцинатор

11:15 Мир

Ляшко объяснил, чем “Омикрон” отличается от других штаммов

11:12 Украина

Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

07:39 Украина

Праздновали по-царски: после решения суда Порошенко с командой засекли в ресторане

07:01 Украина

Во Львове ограбили суд: украли деньги из сейфа

13:15 Украина

В России во время учений танк снес электроопору: без света остались шесть населенных пунктов

08:02 Мир

Российский самолет неожиданно пролетел над штабом ВВС Финляндии

21:03 Мир

Захватили сельскую школу: в “ДНР” заявили о вооруженных людях без опознавательных знаков

17:53 Украина

В Киеве приземляется еще один британский самолет с оружием: снова облетал Германию

14:33 Украина

Я пенсионер на отдыхе: Назарбаев впервые с начала протестов выступил с заявлением

13:14 Мир

Новости | NetGameSlots.com