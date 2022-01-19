Ляшко объяснил, чем “Омикрон” отличается от других штаммов

Штамм коронавируса «Омикрон» более заразен и обладает коротким инкубационным периодом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко на брифинге МОЗ, — передает «РБК-Украина».

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Так, по словам министра, несмотря на то, что штамм «Омикрон» относительно менее смертельный по сравнению с другими штаммами коронавируса, он обладает серьезными отличиями, которые не позволяют говорить о его безопасности.

В частности речь идет об инкубационном периоде вируса, который в разы короче, чем у предыдущих штаммов. Именно это и позволяет вирусу распространятся с невероятной скоростью.

Чем отличается «Омикрон» от других штаммов коронавируса:

Зараженный вирусом человек может заражать других людей уже в первые сутки после инфицирования.

после инфицирования. Более короткий инкубационный период , предварительно он занимает от 2 до 5 дней, и передается в 7 раз быстрее, по сравнению со штаммом «Дельта».

, предварительно он занимает от 2 до 5 дней, и передается в 7 раз быстрее, по сравнению со штаммом «Дельта». У 53% у зараженных вирусом людей возникает боль в горле .

. Рост числа заболевших вирусом детей.

Как ранее сообщали Власти, “Омикрон” в Украине обнаружен уже в восьми регионах.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ляшко, моз, коронавирус, Омикрон