Ляшко объяснил, чем “Омикрон” отличается от других штаммов
Штамм коронавируса «Омикрон» более заразен и обладает коротким инкубационным периодом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко на брифинге МОЗ, — передает «РБК-Украина».
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Так, по словам министра, несмотря на то, что штамм «Омикрон» относительно менее смертельный по сравнению с другими штаммами коронавируса, он обладает серьезными отличиями, которые не позволяют говорить о его безопасности.
В частности речь идет об инкубационном периоде вируса, который в разы короче, чем у предыдущих штаммов. Именно это и позволяет вирусу распространятся с невероятной скоростью.
Чем отличается «Омикрон» от других штаммов коронавируса:
- Зараженный вирусом человек может заражать других людей уже в первые сутки после инфицирования.
- Более короткий инкубационный период, предварительно он занимает от 2 до 5 дней, и передается в 7 раз быстрее, по сравнению со штаммом «Дельта».
- У 53% у зараженных вирусом людей возникает боль в горле.
- Рост числа заболевших вирусом детей.
Как ранее сообщали Власти, “Омикрон” в Украине обнаружен уже в восьми регионах.