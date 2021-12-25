В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

Парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетическом секторе.

Парламент Молдовы поддержал введение режима ЧП в стране



Об этом сообщило sputnik.md. Благодаря режиму ЧП правительство сможет дать АО «Молдовагаз» отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения.

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По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, этих мер будет достаточно, чтобы «Молдовагаз» в срочном порядке заплатил «Газпрому» за текущее потребление в январе.

В правительстве рассчитывают, что чрезвычайные полномочия также позволят избежать подобных кризисов в будущем.

В период чрезвычайного положения, в соответствии с постановлением парламента, Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет в частности разрешено введение нормированного потребления природного газа и иных источников энергии.

Также возможно создание “быстрых инструментов” сбора платежей с потребителей за использованный природный газ проведение ряда других мероприятий.

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Тэги: Молдова, энергетика