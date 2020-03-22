Все школы в Черновицкой области переводят на дистанционку из-за вспышки COVID-19

С 21 января во всех школах Черновицкой области отменили очные занятия из-за коронавируса.

Перевод школьников на дистанционку связан с ухудшением эпидемиологических показателей распространения COVID-19 в области



Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация на странице в Facebook.

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С завтрашнего дня, 21 января все школы Черновицкой области перейдут на дистанционную форму обучения. Такое решение было принято на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Перевод школьников на дистанционку связан с ухудшением эпидемиологических показателей распространения COVID-19 в области.

Дистанционная форма обучения продлится две недели, в зависимости от будущих показателей будет приниматься решение о продлении дистанционного обучения.

Как ранее сообщали Власти, в Бердянске школы могут перевести на дистанционнку из-за частых “минирований”.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Черновицкая область, коронавирус, дистанционное обучение