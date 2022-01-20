«VIP Catering Foodbox» – сервис производства и доставки еды

Подготовка к определенному событию или выездному фуршету заставляет продумать все до мелочей.

Подготовка к определенному событию или выездному фуршету заставляет продумать все до мелочей. Организаторы стараются позаботиться о мебели, развлекательной программе, транспорте и многом другом. Но важный компонент – это еда и напитки. В этом случае проблема решается с помощью компании «VIP Catering Foodbox», где к заказу доступно большое количество вкусной еды в разном исполнении.

Кроме того еда доставляется даже тем, кому лень готовить в выходной день или хочется пригласить в гости друзей и знакомых. Быстрая доставка еды киев осуществляется по предварительным договоренностям. На сайте можно проанализировать меню, просмотреть фотографии и по итогу сделать выбор. Уточнение у менеджера помогут подобрать такой объем еды, которого будет достаточно для указанной компании.

Разнообразие меню

Предоставляются услуги полноценного кейтеринга, т.е. организации выездных мероприятий и фуршетов. При необходимости в аренду предоставляется техника, мебель и разнообразные инструменты с аксессуарами. Меню включает несколько особенных позиций со своими преимуществами:

оригинальные закуски (тарталетки и канапе);

фастфуд (бургеры и сэндвичи);

азиатская кухня (суши, роллы и другие представители меню);

пицца;

авторские салаты;

первые блюда;

десерты.

Используются проверенные, свежие и качественные ингредиенты. Доставка осуществляется в специальных боксах с разделением на порции. В качестве дополнения всегда есть вилки и ложки, салфетки и стаканчики.

Качество и преимущества «VIP Catering Foodbox»

Возиться с посудой не обязательно за счет раздельных боксов. Это существенно ускоряет процесс организации праздника. О внешнем виде и состоянии блюд переживать не стоит, потому что специалисты гарантируют доставку в целостности и сохранности. Кроме того некоторые категории блюд, такие как супы, доставляются в горячем виде.

Постоянным клиентам предлагаются скидки с индивидуальными условиями сотрудничества. Дополнительные преимущества сервиса можно указать следующим списком:

оригинальные и вкусные блюда;

широкое разнообразие меню;

только свежие и проверенные продукты;

высокая скорость доставки;

эстетичное оформление;

доступные цены.

Всего несколько минут понадобиться на оформление заказа, но при условии, если меню известно. Менеджеры дополнительно помогут подобрать оптимальный набор блюд в зависимости от формата мероприятия.