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12:26 20 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«VIP Catering Foodbox» – сервис производства и доставки еды

Подготовка к определенному событию или выездному фуршету заставляет продумать все до мелочей.

Подготовка к определенному событию или выездному фуршету заставляет продумать все до мелочей. Организаторы стараются позаботиться о мебели, развлекательной программе, транспорте и многом другом. Но важный компонент – это еда и напитки. В этом случае проблема решается с помощью компании «VIP Catering Foodbox», где к заказу доступно большое количество вкусной еды в разном исполнении.

Кроме того еда доставляется даже тем, кому лень готовить в выходной день или хочется пригласить в гости друзей и знакомых. Быстрая доставка еды киев осуществляется по предварительным договоренностям. На сайте можно проанализировать меню, просмотреть фотографии и по итогу сделать выбор. Уточнение у менеджера помогут подобрать такой объем еды, которого будет достаточно для указанной компании.

Разнообразие меню

Предоставляются услуги полноценного кейтеринга, т.е. организации выездных мероприятий и фуршетов. При необходимости в аренду предоставляется техника, мебель и разнообразные инструменты с аксессуарами. Меню включает несколько особенных позиций со своими преимуществами:

  • оригинальные закуски (тарталетки и канапе);
  • фастфуд (бургеры и сэндвичи);
  • азиатская кухня (суши, роллы и другие представители меню);
  • пицца;
  • авторские салаты;
  • первые блюда;
  • десерты.

Используются проверенные, свежие и качественные ингредиенты. Доставка осуществляется в специальных боксах с разделением на порции. В качестве дополнения всегда есть вилки и ложки, салфетки и стаканчики.

Качество и преимущества «VIP Catering Foodbox»

Возиться с посудой не обязательно за счет раздельных боксов. Это существенно ускоряет процесс организации праздника. О внешнем виде и состоянии блюд переживать не стоит, потому что специалисты гарантируют доставку в целостности и сохранности. Кроме того некоторые категории блюд, такие как супы, доставляются в горячем виде.

Постоянным клиентам предлагаются скидки с индивидуальными условиями сотрудничества. Дополнительные преимущества сервиса можно указать следующим списком:

  • оригинальные и вкусные блюда;
  • широкое разнообразие меню;
  • только свежие и проверенные продукты;
  • высокая скорость доставки;
  • эстетичное оформление;
  • доступные цены.

Всего несколько минут понадобиться на оформление заказа, но при условии, если меню известно. Менеджеры дополнительно помогут подобрать оптимальный набор блюд в зависимости от формата мероприятия.

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