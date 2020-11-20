Перенес на ногах: Лукашенко заразился “Омикроном” и повторно переболел. Видео
Президент Беларуси повторно переболел коронавирусом, на этот раз штаммом «Омикрон».
Об этом Лукашенко рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации, передает «БЕЛТА».
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Так, по словам Лукашенко, не так давно он переболел штаммом коронавируса «Омикрон» и перенес заболевание довольно легко.
«Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», — сообщил Лукашенко.
Александр Лукашенко также отметил, что новый штамм коронавируса все больше напоминает обычный сезонный грипп.
«Мы замечаем, что этот омикрон — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу», — рассказывает Лукашенко
Беларусский диктатор и друг Путина на встрече с российским чиновником не мог не отметить якобы большие заслуги России в борьбе с пандемией. Лукашенко считает, что РФ в этом вопросе «взяла правильный курс».
«В России правильный взят курс. Это в основном амбулаторное лечение. С этим вирусом не так люди болеют. Конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами. Это люди с сердечно-сосудистыми. И сахарный диабет, и онкология, астма — такие болезни. Конечно, надо поберечься. Но особо переживать не надо. Надо просто жить», — отметил Лукашенко.
Напомним, в 2021 году в России зарегистрировали рекордную смертность со времен Второй мировой.
Основной вклад в завышенные показатели смертности внес коронавирус, а также его способность колоссально нагружать здравоохранительную систему государства.
Так например, в сентябре от COVID-19 в России в среднем умирало 801 человек каждый день. В ноябре показатель вырос до 1222 летальных исходов в день. Это был один из самых высоких показателей смертности от коронавируса в мире.
Как ранее сообщали Власти, летом 2020 года Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом.