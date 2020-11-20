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13:47 20 Января 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Перенес на ногах: Лукашенко заразился “Омикроном” и повторно переболел. Видео

Президент Беларуси повторно переболел коронавирусом, на этот раз штаммом «Омикрон».

Летом 2020 года Лукашенко заявлял, что уже переболел коронавирусом

Об этом Лукашенко рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации, передает «БЕЛТА».

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Так, по словам Лукашенко, не так давно он переболел штаммом коронавируса «Омикрон» и перенес заболевание довольно легко.

«Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», — сообщил Лукашенко.

Александр Лукашенко также отметил, что новый штамм коронавируса все больше напоминает обычный сезонный грипп.

«Мы замечаем, что этот омикрон — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу», — рассказывает Лукашенко

Беларусский диктатор и друг Путина на встрече с российским чиновником не мог не отметить якобы большие заслуги России в борьбе с пандемией. Лукашенко считает, что РФ в этом вопросе «взяла правильный курс».

«В России правильный взят курс. Это в основном амбулаторное лечение. С этим вирусом не так люди болеют. Конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами. Это люди с сердечно-сосудистыми. И сахарный диабет, и онкология, астма — такие болезни. Конечно, надо поберечься. Но особо переживать не надо. Надо просто жить», — отметил Лукашенко.

Напомним, в 2021 году в России зарегистрировали рекордную смертность со времен Второй мировой.

Основной вклад в завышенные показатели смертности внес коронавирус, а также его способность колоссально нагружать здравоохранительную систему государства.

Так например, в сентябре от COVID-19 в России в среднем умирало 801 человек каждый день. В ноябре показатель вырос до 1222 летальных исходов в день. Это был один из самых высоких показателей смертности от коронавируса в мире.

Как ранее сообщали Власти, летом 2020 года Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Лукашенко, белаурсь, Омикрон
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