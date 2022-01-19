На Львовщине парень на спор проглотил шариковую ручку: медики провели сложную операцию
Во Львовской области прооперировали парня, который добровольно проглотил шариковую ручку.
Об этом сообщает «ZAXID.NET».
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26-летний житель села Пустомыты во время празднования Нового Года проглотил шариковую ручку. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения, а ручку проглотил из-за возникшего спора с друзьями.
На следующий день мужчина почувствовали сильные боли в желудке, а когда на четвертый день после празднования Нового Года они начали усиливаться, ему пришлось обратиться к медикам.
Сотрудники медицинского учреждения сделали ректоскопию пациенту и очень удивились, когда увидели в его желудке шариковую ручку, которая стала поперек пищеварительной системы.
Ручка не только застряла в желудке мужчины, но и пробила стенки желудка с двух сторон, а в брюшную полость пациента уже попала инфекция.
Достать посторонний предмет эндоскопически (без разрезов) с помощью специальных устройств было невозможно, из-за чего хирургам пришлось делать классическую операцию.
И без того сложная операция усложнялась еще и тем, что ранее у мужчины уже неоднократно проводились операции на желудке.
Тем не менее операция завершилась успешно — ручку достали, отверстия в желудке зашили, а инфекцию вылечили.
Пациента на всякий случай проконсультировали психиатры, однако отклонений у него выявлено не было. Судя по всему желание глотать инородные объекты у мужчины возникли из-за большой дозы алкоголя.
Как ранее сообщали Власти, во Львове годовалому мальчику пересадили печень умершего 44-летнего донора.