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14:55 20 Января 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

На Львовщине парень на спор проглотил шариковую ручку: медики провели сложную операцию

Во Львовской области прооперировали парня, который добровольно проглотил шариковую ручку.

Пациента на всякий случай проконсультировали психиатры, однако отклонений у него выявлено не было

Об этом сообщает «ZAXID.NET».

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26-летний житель села Пустомыты во время празднования Нового Года проглотил шариковую ручку. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения, а ручку проглотил из-за возникшего спора с друзьями.

На следующий день мужчина почувствовали сильные боли в желудке, а когда на четвертый день после празднования Нового Года они начали усиливаться, ему пришлось обратиться к медикам.

Сотрудники медицинского учреждения сделали ректоскопию пациенту и очень удивились, когда увидели в его желудке шариковую ручку, которая стала поперек пищеварительной системы.

Ручка не только застряла в желудке мужчины, но и пробила стенки желудка с двух сторон, а в брюшную полость пациента уже попала инфекция.

Достать посторонний предмет эндоскопически (без разрезов) с помощью специальных устройств было невозможно, из-за чего хирургам пришлось делать классическую операцию.

И без того сложная операция усложнялась еще и тем, что ранее у мужчины уже неоднократно проводились операции на желудке.

Тем не менее операция завершилась успешно — ручку достали, отверстия в желудке зашили, а инфекцию вылечили.

Ручка, которую достали медики из желудка мужчины

Пациента на всякий случай проконсультировали психиатры, однако отклонений у него выявлено не было. Судя по всему желание глотать инородные объекты у мужчины возникли из-за большой дозы алкоголя.

Как ранее сообщали Власти, во Львове годовалому мальчику пересадили печень умершего 44-летнего донора.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: операция, медики, Львовская область
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