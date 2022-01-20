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03:25 21 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Без рогов и копыт: создали первую в мире веганскую скрипку. Фото

Для ее создания скрипичный мастер использовал такие компоненты, как приготовленная на пару груша, ягоды и родниковую воду.

Падрайг О'Дублаоид сказал, что он создал инструмент с использованием клея неживотного происхождения

Ирландский скрипичный мастер Падрайг О’Дублаоид изготовил инструмент, полностью свободный от продуктов животного происхождения, в своей мастерской в ​​Малверн-Хиллз. Заказ на веганскую скрипку мастер получил еще несколько лет назад, но приступил к ее изготовлению только во время локдауна.

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Корпус сделанного на заказ инструмента является первым в мире, зарегистрированным под торговой маркой The Vegan Society. На скрипке стоимостью 8000 фунтов стерлингов (ред.: около 308 600 грн) использовались натуральные заменители клея животного происхождения.

Исторически сложилось так, что конский волос, копыта, рога и кости использовались для создания инструментов, заявило Vegan Society, добавив, что зарегистрировать скрипку было «невероятно увлекательно».

«Это будет музыка для ушей стольких скрипачей, которые мечтали о высококачественном инструменте, не содержащем продуктов животного происхождения», — сказала Эрика Дургахи из благотворительной организации.

Корпус инструмента получил торговую марку Vegan Society

Инкрустация по краю инструмента была сделана из «пропаренной груши, окрашенной в черный цвет и тополя», — сказал г-н Дублаоид. Дикие ягоды используются для окрашивания деревянных вставок, а местная родниковая вода используется для клея.

Мастер, который занимается изготовлением скрипок уже 40 лет, сказал, что клиент попросил его сделать веганский инструмент «несколько лет назад». «Это был интригующий вопрос», — добавил он. «Я подумал, сколько там веганов, потенциальных музыкантов, чья этика не позволяет им играть на скрипке — это должно быть ужасно. «Сейчас мир сильно меняется… особенно молодое поколение… они вносят в мир большие изменения, и я очень горжусь этим».

Веганские скрипичные струны и смычки уже также доступны, но только корпус скрипки зарегистрирован как товарный знак, пояснили в Vegan Society.

Ранее Власти писали, что на 3D-принтер распечатал филе лосося, не причинив вреда ни одной рыбе.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: веганская скрипка, ирландский скрипичный мастер, The Vegan Society
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