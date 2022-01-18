В “ДНР” заявили о шести диверсионных группах переодетых украинцев

Руководители псевдореспублики “ДНР” обвинили Украину в подготовке шести диверсионных групп, которые в одежде “народной милиции” якобы будут делать провокации.

В "ДНР" озвучили очередную страшилку об "украинских диверсантах"



Об этом высказался “замначальника Народной милиции ДНР” Эдуард Басурин. Видео его откровений опубликовал российский пропагандистский Telegram-канал RT.

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«К нам поступили разведданные о том, что Украина готовит спецгруппы. Их шесть штук. Непосредственно занимаются ими как инструктора англичане», — заявил Басурин.

По его словам, Украина якобы планирует устроить диверсии на социальных объектах, взрывы на трансформаторных подстанциях и коммунальных сетях, теракты на химических предприятиях в “ДНР” и “ЛНР”.

«Украинские военные будут переодеты в форму бойцов Народной милиции, которая якобы своими руками будет это все делать. При них будут «присутствовать» Силы специальных операций РФ. Это все будет сниматься на камеру», — уверяет Басурин.

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Как сообщали Власти, в “ДНР” заявляли, что в селе Новогнатовка на Донбассе неизвестные вооруженные люди якобы захватили школу, которая ранее была под контролем украинских военных.

До этого США предупредили, что Россия готовится сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины, обвинив Киев в наступлении на Донбасс.

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