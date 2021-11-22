В России врач поликлиники лечит пациентов мертвой водой и кабачками
В одной из российских больниц врач рекомендует лечить коронавирус «мертвой водой» и другими народными средствами.
Об этом сообщает «ZNAK» со ссылкой на социальные сети хакасской общественной организации Центр развития общественного контроля.
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В одной из поликлиник Черногорска Республики Хакасии (Россия) местный врач лечит коронавирусных пациентов народными методами.
Так, например врач рекомендует пациентам с COVID-19 исключить из рациона соленое, холодное, а также чай и кофе. Вместо этого мужчина прописывает блюда из кабачков, а также зелень и ягоды.
Кроме необычной диеты, доктор запрещает своим пациентам мыться и советует регулярно делать луковые ингаляции, принимать настойку эхинацеи и полоскать горло с прополисом.
После придания огласки и публикации «назначений» доктора в соцсетях, ситуацию прокомментировали в региональном минздраве.
«Уважаемый автор публикации, здравствуйте! Подобный факт действительно был зафиксирован в медучреждении. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа. Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы», — сказано в сообщении министерства.
Как ранее сообщали Власти, в России COVID-19 лечат крапивными пулями.