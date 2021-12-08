В Польше молния ударила в самолет: что случилось с пассажирами
В Польше прямо во время полета молния ударила в самолет.
Об том сообщает Telegram-канал «Нова Польща».
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20 января на территории Польши наблюдалась плохая погода, которая сопровождалась сильными порывами ветра и дождем.
Из-за непогоды в один из пассажирских самолетов прямо во время полета ударила молния. Борт направлялся из Варшавы в Доминиканскую Республику.
В момент удара молнии самолет отлетел от польской столицы на 150 км и пролетал над городом Кутно.
Несмотря на то, что в результате удара молнии никто не пострадал, а самолет не получил видимых поломок, пилотам все равно пришлось возвращаться в варшавский аэропорт — этого требует регламент авиаперевозок.
Пассажирам пришлось отправиться в Доминиканскую Республику другим рейсом.
Как ранее сообщали Власти, молния ударила в самолёт KLM во время взлёта.