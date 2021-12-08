В Польше молния ударила в самолет: что случилось с пассажирами

В Польше прямо во время полета молния ударила в самолет.

Пассажирам пришлось отправиться в Доминиканскую Республику другим рейсом



Об том сообщает Telegram-канал «Нова Польща».

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20 января на территории Польши наблюдалась плохая погода, которая сопровождалась сильными порывами ветра и дождем.

Из-за непогоды в один из пассажирских самолетов прямо во время полета ударила молния. Борт направлялся из Варшавы в Доминиканскую Республику.

В момент удара молнии самолет отлетел от польской столицы на 150 км и пролетал над городом Кутно.

Несмотря на то, что в результате удара молнии никто не пострадал, а самолет не получил видимых поломок, пилотам все равно пришлось возвращаться в варшавский аэропорт — этого требует регламент авиаперевозок.

Пассажирам пришлось отправиться в Доминиканскую Республику другим рейсом.

Как ранее сообщали Власти, молния ударила в самолёт KLM во время взлёта.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Польша, самолет, молния, Варшава