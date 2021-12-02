Под Черкассами два сотрудника предприятия до смерти замерзли в холодильной камере
В Черкасской области в результате несчастного случая на предприятии погибло двое мужчин.
Об это сообщает управление Гоструда в Черкасской области. Инцидент произошел 16 января.
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В селе Боровица Черкасской области на предприятии ООО «АПК «МАИС», которая выращивает зерновые и технические культуры, произошел несчастный случай с двумя смертельными исходами.
Руководство компании сообщило, что электрик и охранник предприятия были найдены в холодильной камере без признаков жизни.
Каким образом мужчины попали в холодильную камеру и почему не смогли из нее выбраться – не сообщается.
Государственная служба Украины по вопросам труда вместе с Управлением Гоструда в Черкасской области создали комиссию по расследованию данного инцидента.
Как ранее сообщали Власти, в Ровенской области мужчина умер страшной смертью, пытаясь согреться.