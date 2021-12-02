Под Черкассами два сотрудника предприятия до смерти замерзли в холодильной камере

В Черкасской области в результате несчастного случая на предприятии погибло двое мужчин.

В правительстве создали комиссию по расследованию данного инцидента.



Об это сообщает управление Гоструда в Черкасской области. Инцидент произошел 16 января.

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В селе Боровица Черкасской области на предприятии ООО «АПК «МАИС», которая выращивает зерновые и технические культуры, произошел несчастный случай с двумя смертельными исходами.

Руководство компании сообщило, что электрик и охранник предприятия были найдены в холодильной камере без признаков жизни.

Каким образом мужчины попали в холодильную камеру и почему не смогли из нее выбраться – не сообщается.

Государственная служба Украины по вопросам труда вместе с Управлением Гоструда в Черкасской области создали комиссию по расследованию данного инцидента.

Как ранее сообщали Власти, в Ровенской области мужчина умер страшной смертью, пытаясь согреться.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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