Таиланд упростил правила въезда: что теперь нужно

Таиланд упрощает правила въезда для вакцинированных туристов.

Ранее в ВОЗ призывали страны упростить правила международных поездок



Об этом пишет местное издание «Bangkok Post».

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С 1 февраля в Таиланде снова начнет действовать программа для вакцинированных туристов «Test & Go». Ранее она была отменена из-за стремительного распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Таким образом согласно программе, при въезде в страну нужно будет сделать тест на COVID-19, и затем еще один через пять дней.

Для этого туристам необходимо заранее забронировать отель на первый и пятый день пребывания в Таиланде и оплатить два ПЦР-теста. Также туристы должны указать место прибывания в Таиланде, для того чтобы власти могли отслеживать соблюдение правил.

Ранее в ВОЗ призывали страны упростить правила международных поездок, так как ограничения не помогают сдерживать распространение пандемии, а только способствуют экономическому и социальному стрессу.

Как ранее сообщали Власти, новые правила въезда: Германия исключила Украину из списка «красных» стран.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Таиланд, туризм, правила въезда