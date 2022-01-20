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16:38 20 Января 2022 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

В Киеве заминировали Офис президента. Видео

В Киеве сообщили о минировании Офиса президента по ул. Банковой.

Об этом сообщили Вести со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По имеющейся информации, возле здания Офиса стоит авто скорой помощи, людей на Банковую не пускают.

Правоохранители и взрывотехники проводят проверку помещений.

Возле Офиса президента полицейское оцепление из-за возможного минирования

Возле Офиса президента полицейское оцепление из-за возможного минирования

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