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16:38 20 Января 2022 98 Комментарии
В Киеве заминировали Офис президента. Видео
В Киеве сообщили о минировании Офиса президента по ул. Банковой.
Об этом сообщили Вести со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
По имеющейся информации, возле здания Офиса стоит авто скорой помощи, людей на Банковую не пускают.
Правоохранители и взрывотехники проводят проверку помещений.
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