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17:32 20 Января 2022 Просмотров 301   КомментариевКомментарии

Байден разрешил Путину “небольшое вторжение” в Украину: все реакции на скандал

Заявление президента США Джо Байдена о пропорциональности реакции США на масштаб российской агрессии и незначительном ответе на незначительное вторжение вызвали бурю гневных реакций.

Байден сказал о

Выступая в среду, 19 января,  на пресс-конференции в Белом доме Байден пригрозил президенту РФ Владимиру Путину “очень серьезными последствиями” в случае нападения на Украину.

По его словам, вторжение станет «катастрофой» для России, поскольку российская экономика «заплатила серьезную цену». Однако президент США допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.

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«Одно дело, если это небольшое вторжение, и нам придется спорить о том, какие санкции применять, а какие не применять и так далее. Но если они действительно сделают то, на что они способны с учетом сил, сосредоточенных на границе, это будет катастрофой для России, если она вторгнется в Украину», – сказал Байден.

Белый дом объяснился

Когда после его слов еще не поднялся шторм, но уже появилась рябь на воде, в администрации Белого дома поняли, что необходимо исправляться и трактовать слова президента.

Так, пресс-секретарь Совета национальной безопасности администрации США Эмили Хорн пояснила, что под «небольшим» вторжением РФ в Украину Байден подразумевал возможные кибератаки или же провокации с участием военизированных формирований.

«Президент США объяснил это. Он имел в виду разницу между военными, а также невоенными/полувоенными/кибернетическими действиями россиян. Такие действия встретят обратный ответ в координации с союзниками и партнерами», – написала она в Twitter.

Затем на сайте Белого дома опубликовали официальное разъяснение.

«Президент Байден четко указал президенту РФ: если любые российские военные силы пересекут украинскую границу, это будет считаться новым вторжением, которое встретит быстрый, жесткий и единственный ответ Соединенных Штатов и наших союзников», – сказано в заявлении.

Украина обиделась

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя The Wall Street Journal заявление президента США, заявил, что нет никакой разницы между «небольшим» вторжением и полномасштабным вторжением России в Украину.

«Нельзя быть наполовину вторгнутым или наполовину агрессивным. Агрессия или есть, или ее нет. И мы можем как свершившийся факт утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия РФ против государства Украина», – подчеркнул Кулеба.

По словам министра, если говорить именно о военном вторжении, нельзя его разделять на большое или маленькое.

Кулеба подчеркнул, что у него нет сомнений ни в том, что США и лично Байден поддерживают Украину, ни в том, что он поддерживает Украину не только словами, но и конкретными делами, ни в том, что в случае начала активных боевых действий у США и ЕС не будет другого выбора, как применить соответствующие жесткие санкции против России.

Позже на слова Байдена отреагировал в Twitter и украинский президент Владимир Зеленский.

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого государства Украина», – заявил Зеленский.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден заявил, что В случае вторжения РФ в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий кулеба
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