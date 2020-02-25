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23:59 20 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Мозамбике убили и обезглавили мужчину: местные верят что в лысых головах есть золото

Власти африканского государства Мозамбик обеспокоены тревожной тенденцией: в стране обезглавили очередного лысого мужчину в процессе ритуального убийства.

Африканцы всегда считали лысых богатыми.

Об этом пишет The South African.

Убийцы планировали продать отрезанную голову некоему покупателю из Мали. Но когда тот исчез, они голову просто выбросили. Полиция уже приступила к расследованию.

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«Считается, что голова лысого человека содержит золото», – рассказал офицер полиции Афонсу Диаш.

Откуда взялось это поверье, точно не известно. В любом случае, по словам полицейского, африканцы всегда считали лысых богатыми.

Первые сообщения о подобных ритуальных убийствах стали поступать еще в 2017 году. Полиция подозревает, что это придумали местные знахари: якобы им человеческие головы нужны были для их знахарских дел.

Ритуальные убийства для Африки не новость. Ранее Власти писали, что смертельной опасности на континенте подвергаются альбиносы – части их тел продают на черном рынке как «талисман на удачу».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: голова, обезглавить, Мозамбик
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