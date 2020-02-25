В Мозамбике убили и обезглавили мужчину: местные верят что в лысых головах есть золото
Власти африканского государства Мозамбик обеспокоены тревожной тенденцией: в стране обезглавили очередного лысого мужчину в процессе ритуального убийства.
Об этом пишет The South African.
Убийцы планировали продать отрезанную голову некоему покупателю из Мали. Но когда тот исчез, они голову просто выбросили. Полиция уже приступила к расследованию.
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«Считается, что голова лысого человека содержит золото», – рассказал офицер полиции Афонсу Диаш.
Откуда взялось это поверье, точно не известно. В любом случае, по словам полицейского, африканцы всегда считали лысых богатыми.
Первые сообщения о подобных ритуальных убийствах стали поступать еще в 2017 году. Полиция подозревает, что это придумали местные знахари: якобы им человеческие головы нужны были для их знахарских дел.
Ритуальные убийства для Африки не новость. Ранее Власти писали, что смертельной опасности на континенте подвергаются альбиносы – части их тел продают на черном рынке как «талисман на удачу».