Названо условие, при котором Шевченко согласится возглавить сборную Польши

Основным претендентом на пост главного тренера сборной Польши поначалу считали 45-летнего украинца. Но его финансовые запросы оказались слишком велики.

Об этом сообщает Sport.pl.

В окружении Андрея Шевченко однозначно заявили: если Польская футбольная ассоциация предложит ему зарплату в 3 млн евро в год, он сядет за стол переговоров.

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Предыдущий рекордсмен по заработкам в сборной Польши Паулу Соуза зарабатывал более чем в три раза меньше – около 850 тысяч евро в год.

Так что Шевченко вряд ли возглавит сборную Польши, потому что Польская футбольная ассоциация просто не может себе позволить нанять такого дорогого специалиста, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что итальянская «Дженоа» уволила Шевченко с поста главного тренера, не дожидаясь завершения контракта. По условиям контракта Шевченко должен был получать в клубе около 2 млн евро в год плюс бонусы.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: футбол, Польша, Андрей Шевченко