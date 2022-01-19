В Гане прогремел мощный взрыв: много погибших, сотни зданий разрушены

Грузовик со взрывчаткой для горнодобывающей промышленности столкнулся с мотоциклом. В результате взрыва были разрушены сотни домов.

В результате взрыва было разрушено более пятисот домов.



Об этом сообщает The Guardian.

Авария произошла в четверг, 20 января, около полудня недалеко от шахтерского города Богозо, в 300 км к западу от столицы страны Аккры. Грузовик со взрывчаткой направлялся на золотой рудник Чирано, принадлежащий компании Kinross из Торонто.

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Точное число жертв не известно. Глава муниципального правительства сообщил местным СМИ, что пока насчитали «около 17 трупов».

По данным экстренных служб, 57 пострадавших были доставлены в местные больницы, в том числе пятилетний ребенок в тяжелом состоянии.

По данным Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями, в результате взрыва было разрушено более пятисот домов.

Населению рекомендовали уехать из этого района, пока продолжаются восстановительные работы.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в своем заявлении назвал это «поистине печальным, прискорбным и трагическим происшествием».

Ранее Власти писали, что в Сербии в поселке Лештане вблизи Белграда прогремел взрыв на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками.

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Тэги: взрыв, Гана, грузовик