США объяснили санкции против украинских политиков

Тарас Козак, Владимир Олейник, Владимир Сивкович и Олег Волошин содействуют российской разведке в дестабилизации ситуации в Украине.

В тесном сотрудничестве с правительством Украины США работают над выявлением российских агентов влияния.



Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) вербует украинских граждан, находящихся на ключевых должностях, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. В тесном сотрудничестве с правительством Украины США работают над выявлением, разоблачением и возложением ответственности на этих субъектов, чтобы помешать российским «операциям влияния».

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Как отмечается в сообщении, украинские политики, против которых введены санкции, «действуют по указанию ФСБ и поддерживают дестабилизирующие и опасные операции России».

«Россия годами использовала гибридную тактику, включая дезинформацию и другие кампании влияния, чтобы дестабилизировать Украину. В 2020 году кремлевские чиновники запустили информационную операцию, направленную на снижение способности украинского государства функционировать независимо. Указанные лица сыграли ключевую роль в этой кампании», – говорится в сообщении Госдепартамента США.

Как минимум с 2016 года российские спецслужбы пытались повлиять на выборы в США. К этому был причастен, в частности, Тарас Козак. Он «использовал принадлежащие ему медиа-платформы как для очернения высокопоставленных представителей ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, так и для распространения ложных сообщений о выборах в США в 2020 году», отмечается в сообщении.

Олег Волошина заподозрен в сотрудничестве с российскими деятелями, чтобы подорвать авторитет украинских чиновников и защищать интересы России.

Владимир Олийнык попал под санкции, поскольку в 2021 году работал по указанию ФСБ для сбора информации о критической инфраструктуре Украины.

Владимир Сивкович координировал с российскими спецслужбами продвижение дезинформационной кампании против президентских выборов в США в 2020 году.

Как сообщали Власти, Министерство финансов США внесло четырех украинских политиков в санкционный список. В него попали два действующих депутата Верховной Рады – члены фракции ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин, а также бывший депутат от Партии регионов Владимир Олейник и бывший заместитель секретаря СНБО (при Викторе Януковиче) Владимир Сивкович.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: санкции, США