США объяснили санкции против украинских политиков
Тарас Козак, Владимир Олейник, Владимир Сивкович и Олег Волошин содействуют российской разведке в дестабилизации ситуации в Украине.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) вербует украинских граждан, находящихся на ключевых должностях, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. В тесном сотрудничестве с правительством Украины США работают над выявлением, разоблачением и возложением ответственности на этих субъектов, чтобы помешать российским «операциям влияния».
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Как отмечается в сообщении, украинские политики, против которых введены санкции, «действуют по указанию ФСБ и поддерживают дестабилизирующие и опасные операции России».
«Россия годами использовала гибридную тактику, включая дезинформацию и другие кампании влияния, чтобы дестабилизировать Украину. В 2020 году кремлевские чиновники запустили информационную операцию, направленную на снижение способности украинского государства функционировать независимо. Указанные лица сыграли ключевую роль в этой кампании», – говорится в сообщении Госдепартамента США.
Как минимум с 2016 года российские спецслужбы пытались повлиять на выборы в США. К этому был причастен, в частности, Тарас Козак. Он «использовал принадлежащие ему медиа-платформы как для очернения высокопоставленных представителей ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, так и для распространения ложных сообщений о выборах в США в 2020 году», отмечается в сообщении.
Олег Волошина заподозрен в сотрудничестве с российскими деятелями, чтобы подорвать авторитет украинских чиновников и защищать интересы России.
Владимир Олийнык попал под санкции, поскольку в 2021 году работал по указанию ФСБ для сбора информации о критической инфраструктуре Украины.
Владимир Сивкович координировал с российскими спецслужбами продвижение дезинформационной кампании против президентских выборов в США в 2020 году.
Как сообщали Власти, Министерство финансов США внесло четырех украинских политиков в санкционный список. В него попали два действующих депутата Верховной Рады – члены фракции ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин, а также бывший депутат от Партии регионов Владимир Олейник и бывший заместитель секретаря СНБО (при Викторе Януковиче) Владимир Сивкович.