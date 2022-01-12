В Киеве сообщили о минировании всех школ
Сегодня, 21 января в Киеве поступило сообщение о минировании школ города, правоохранители сейчас проводят проверку.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
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«Подтверждаем, что с утра имеем сообщение о минировании школ в столице. Продолжается проверка. Сейчас это вся информация», – сообщили правоохранители.
Как сообщил Обозреватель, информация поступила в электронную почту Службы безопасности Украины.
«Сообщение о минировании всех столичных школ поступило на электронную почту СБУ около 6:00. Полицейские сразу же приступили к проверке информации», – сообщил изданию источник в правоохранительных органах.
Как сообщали Власти, в Киеве 20 января сообщили о минировании Офиса президента по ул. Банковой.