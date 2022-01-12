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10:30 21 Января 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

В Киеве сообщили о минировании всех школ

Сегодня, 21 января в Киеве поступило сообщение о минировании школ города, правоохранители сейчас проводят проверку.

Сообщение о минировании поступило на электронную почту СБУ

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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«Подтверждаем, что с утра имеем сообщение о минировании школ в столице. Продолжается проверка. Сейчас это вся информация», – сообщили правоохранители.

Как сообщил Обозреватель, информация поступила в электронную почту Службы безопасности Украины.

«Сообщение о минировании всех столичных школ поступило на электронную почту СБУ около 6:00. Полицейские сразу же приступили к проверке информации», – сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Как сообщали Власти, в Киеве 20 января сообщили о минировании Офиса президента по ул. Банковой.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, СБУ, минирование
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