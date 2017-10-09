В США назвали топ-5 дезинформационных нарративов России
Кремль пытается формировать информационную среду для поддержки своих политических целей.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Российская пропаганда настойчиво внедряет в мировую информационную среду ложные идеи. Эти нарративы действуют как шаблон.
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1. «Россия — невинная жертва»
Российская пропаганда изображает Россию вечной жертвой, а ее агрессивные действия — вынужденным ответом на предполагаемые действия США и их союзников. Чтобы нанести ответный удар, россия использует один из своих любимых ярлыков – «русофобия». Всех, кто подвергает сомнению действия России, обвиняют в том, что они являются русофобами.
2. Исторический ревизионизм
В Кремле трактуют исторические события так, чтобы представить Россию в более выгодном свете. Например, пакт о ненападении 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, политически неудобен путинскому режиму. В 2020 году, пытаясь рационализировать решение Сталина присоединиться к Гитлеру, Путин опубликовал искаженную версию начала Второй мировой войны, преуменьшив роль Советского Союза в развязывании войны и переложив вину на другие страны.
Кремль применяет этот метод и к истории украинской государственности.
3. «Коллапс западной цивилизации неизбежен»
Россия продвигает ложное утверждение о том, что западная цивилизация рушится, что она отказалась от «традиционных ценностей», потому что на Западе добиваются равенства прав ЛГБТ. Россия утверждает, что она является оплотом так называемых «традиционных ценностей» и служит моральным противовесом «декадансу» США и стран Запада.
4. «Народные движения — это спонсируемые США «цветные революции»
Россия обвиняла США в подготовке «цветных революций» в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине, на Ближнем Востоке и в Африке. Если народное движение выступает за демократию и реформы, Кремль будет заявлять, что за ним тайно стоят США. Эти безосновательные обвинения часто направлены против организаций гражданского общества, против независимых СМИ, разоблачающих нарушения прав человека и коррупцию.
5. Реальность такова, какой хочет ее видеть Кремль
Кремль часто пытается внести путаницу в информационную среду, когда правда не в его интересах. Например, Россия попыталась убить бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» 4 марта 2018 года в английском Солсбери. В течение четырех недель после этого инцидента российские СМИ RT и Sputnik распространили 138 противоречивых нарративов в 735 статьях. Россия использовала ту же технологию, наводнив информационное пространство множеством ложных версий, после таких событий, как крушение самолета рейса 17 Malaysia Airlines на Донбассе, вторжение России в Грузию в 2008 году. Цель в том, чтобы манипулировать правдой в интересах Кремля.
Как писали Власти, в Совете национальной безопасности и обороны Украины создали словарь российской пропаганды.