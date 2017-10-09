В США назвали топ-5 дезинформационных нарративов России

Кремль пытается формировать информационную среду для поддержки своих политических целей.

Россия использует информационное пространство для создания такой реальности, какой ее хочет видеть Кремль.



Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Российская пропаганда настойчиво внедряет в мировую информационную среду ложные идеи. Эти нарративы действуют как шаблон.

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1. «Россия — невинная жертва»

Российская пропаганда изображает Россию вечной жертвой, а ее агрессивные действия — вынужденным ответом на предполагаемые действия США и их союзников. Чтобы нанести ответный удар, россия использует один из своих любимых ярлыков – «русофобия». Всех, кто подвергает сомнению действия России, обвиняют в том, что они являются русофобами.

2. Исторический ревизионизм

В Кремле трактуют исторические события так, чтобы представить Россию в более выгодном свете. Например, пакт о ненападении 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, политически неудобен путинскому режиму. В 2020 году, пытаясь рационализировать решение Сталина присоединиться к Гитлеру, Путин опубликовал искаженную версию начала Второй мировой войны, преуменьшив роль Советского Союза в развязывании войны и переложив вину на другие страны.

Кремль применяет этот метод и к истории украинской государственности.

3. «Коллапс западной цивилизации неизбежен»

Россия продвигает ложное утверждение о том, что западная цивилизация рушится, что она отказалась от «традиционных ценностей», потому что на Западе добиваются равенства прав ЛГБТ. Россия утверждает, что она является оплотом так называемых «традиционных ценностей» и служит моральным противовесом «декадансу» США и стран Запада.

4. «Народные движения — это спонсируемые США «цветные революции»

Россия обвиняла США в подготовке «цветных революций» в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине, на Ближнем Востоке и в Африке. Если народное движение выступает за демократию и реформы, Кремль будет заявлять, что за ним тайно стоят США. Эти безосновательные обвинения часто направлены против организаций гражданского общества, против независимых СМИ, разоблачающих нарушения прав человека и коррупцию.

5. Реальность такова, какой хочет ее видеть Кремль

Кремль часто пытается внести путаницу в информационную среду, когда правда не в его интересах. Например, Россия попыталась убить бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» 4 марта 2018 года в английском Солсбери. В течение четырех недель после этого инцидента российские СМИ RT и Sputnik распространили 138 противоречивых нарративов в 735 статьях. Россия использовала ту же технологию, наводнив информационное пространство множеством ложных версий, после таких событий, как крушение самолета рейса 17 Malaysia Airlines на Донбассе, вторжение России в Грузию в 2008 году. Цель в том, чтобы манипулировать правдой в интересах Кремля.

Как писали Власти, в Совете национальной безопасности и обороны Украины создали словарь российской пропаганды.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, США, пропаганда