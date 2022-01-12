В Киеве с эвакуатора на дорогу выпал огромный бульдозер

В столице на одной из улиц прямо во время движения с эвакуатора на проезжую часть выпал бульдозер.

В результате инцидента никто не пострадал



Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Киеве на улице Семена Скляренко эвакуатор перевозящий бульдозер потерял свой груз во время транспортировки.

Спецтехника оказалась на проезжей части, чудом не упав на один из проезжающих рядом автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Тем не менее автор публикации отметил, что безопасность таких перевозок под большим вопросом.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом столкнулись грузовик и эвакуатор с автомобилем: есть пострадавшие.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, дтп, эвакуатор, бульдозер