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11:48 21 Января 2022 Просмотров 2001   КомментариевКомментарии

В Киеве с эвакуатора на дорогу выпал огромный бульдозер

В столице на одной из улиц прямо во время движения с эвакуатора на проезжую часть выпал бульдозер.

В результате инцидента никто не пострадал

Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».

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В Киеве на улице Семена Скляренко эвакуатор перевозящий бульдозер потерял свой груз во время транспортировки.

Спецтехника оказалась на проезжей части, чудом не упав на один из проезжающих рядом автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Тем не менее автор публикации отметил, что безопасность таких перевозок под большим вопросом.

Место происшествия

Как ранее сообщали Власти, под Киевом столкнулись грузовик и эвакуатор с автомобилем: есть пострадавшие.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, дтп, эвакуатор, бульдозер
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