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11:48 21 Января 2022 2001 Комментарии
В Киеве с эвакуатора на дорогу выпал огромный бульдозер
В столице на одной из улиц прямо во время движения с эвакуатора на проезжую часть выпал бульдозер.
В результате инцидента никто не пострадал
Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».
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В Киеве на улице Семена Скляренко эвакуатор перевозящий бульдозер потерял свой груз во время транспортировки.
Спецтехника оказалась на проезжей части, чудом не упав на один из проезжающих рядом автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.
Тем не менее автор публикации отметил, что безопасность таких перевозок под большим вопросом.
Как ранее сообщали Власти, под Киевом столкнулись грузовик и эвакуатор с автомобилем: есть пострадавшие.
Тэги: Киев, дтп, эвакуатор, бульдозер
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