После обращения Зеленского украинцы бросились скупать гречку и сахар
В Киеве заметили пустые полки с гречкой и сахаром в одном из супермаркетов.
Об этом рассказал депутат ВР Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
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Гончаренко опубликовал несколько фотографий, которые по его словам, сделаны в столичном супермаркете «Новус», расположенном в Левобережном районе Киева.
На фото видно, что полки, где должна находится гречка и сахар опустели. По словам депутата, «люди все раскупают».
Гончаренко отметил, что судя по всему вчерашнее обращение президента Зеленского не успокоило, а наоборот мотивировало закупиться продуктами первой необходимости. По мнению депутата, именно это и стало причиной наличия пустых полок в супермаркете.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины, где попросил не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России.
Зеленский посоветовал всем гражданам выдохнуть, успокоиться и сохранять холодную голову, а не бежать за гречкой и спичками.