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12:53 21 Января 2022 Просмотров 143   КомментариевКомментарии

Кремль не усвоил историю: Великобритания предупредила Россию о новой Чечне и Афганистане в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию воздержаться от агрессии в адрес Украины и вспомнить историю на примерах чеченской и афганской войн.

Лиз Трасс напомнила России историю

Об этом она заявила в сиднейском Lowy Institute. Речь дипломата опубликовали на сайте правительства Британии.

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“Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или некую «Великую Россию», разделив территорию по этническому признаку и языку”, – отметила глава МИД.

По ее словам руководство Кремля заявляет о желании стабильности, в то время как на деле несет угрозы и дестабилизацию.

“Украина – гордая страна с многовековой историей. Она переживала вторжения и раньше – еще от монголотатар. Украинцы пережили голод, которым их морило государство. Их стойкость глубока. Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение приведет только к трясине, как мы знаем из советско-афганской войны или конфликта в Чечне”, – сказала Трасс.

Она также отметила, что на этом пути лежат человеческие жизни и большие страдания.

“Вот почему мы призываем президента Путина воздержаться и уйти из Украины, прежде чем он совершит масштабную стратегическую ошибку”, – заключила глава МИД Великобритании.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае эскалации ситуации с Россией она может вторгнуться в Харьков.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Великобритания, Россия - страна агрессор
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