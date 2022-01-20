Адвокаты обжаловали арест имущества Порошенко
Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко обжаловали решение Печерского райсуда об аресте его имущества в деле о государственной измене.
Об этом во время брифинга заявил его адвокат Игорь Головань.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Решение об аресте имущества уже обжаловано. Обжаловано не только нами, представителями Петра Порошенко, но и теми юридическими лицами, на имущество которых незаконно был наложен арест», – пояснил защитник.
Он также уточнил, что судебное заседание, на котором рассмотрят апелляцию, назначено на 3 февраля.
Как сообщали Власти, Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене постановил наложить арест на все имущество Петра Порошенко.