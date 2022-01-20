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Главная » Украина » Общество
13:22 21 Января 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Адвокаты обжаловали арест имущества Порошенко

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко обжаловали решение Печерского райсуда об аресте его имущества в деле о государственной измене.

Адвокаты Порошенко обжаловали решение Печерского суда

Об этом во время брифинга заявил его адвокат Игорь Головань.

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«Решение об аресте имущества уже обжаловано. Обжаловано не только нами, представителями Петра Порошенко, но и теми юридическими лицами, на имущество которых незаконно был наложен арест», – пояснил защитник.

Он также уточнил, что судебное заседание, на котором рассмотрят апелляцию, назначено на 3 февраля.

Как сообщали Власти, Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене постановил наложить арест на все имущество Петра Порошенко.

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Тэги: Петр Порошенко
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