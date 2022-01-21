Переговоры Блинкена и Лаврова закончились: первые итоги

В Женеве 21 января прошла встреча главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена по гарантиям безопасности.

Встреча длилась полтора часа – меньше, чем планировалось. По ее окончании состоялась пресс-конференция.

Лавров назвал сегодняшнюю встречу с Блинкеном промежуточной. Он отметил, что снова услышал от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов и предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности.

Глава МИД РФ также сообщил, что Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения по безопасности.

Лавров заявил, что сегодняшняя встреча поможет США подготовить ответы на предложения по гарантиям безопасности.

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Лавров также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину. Он также традиционно призвал США «образумить» Киев и заставить его выполнять Минские соглашения.

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Российский министр предположил, что заявления США о «вторжении» России призваны «прикрыть саботаж Киева по Минским договоренностям«.

Еще он предположил, что в ходе встречи в Женеве американцы якобы поняли, что нужно сосредоточиться на содержании российских предложений, а не на теме Украины.

«Да, мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности. По Украине Блинкен подтвердил то, что президент Байден говорил, об их готовности содействовать реализации минских договоренностей, и я его призвал в очередной раз использовать свое решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ, который призван положить конец внутриукраинскому конфликту», – сказал Лавров.

Традиционно он завел тему «накачивания Украины оружием«.

«Наши озабоченности по поводу реальных фактов, которые никто и не скрывает: накачивание Украины вооружением, направлением сотен западных военных инструкторов в Украину. Сейчас ещё и Евросоюз, боясь отстать от натовцев, свою хочет создать военно-тренировочную миссию в Украине», – посетовал глава МИД РФ.

В целом Лавров назвал разговор с Блинкеном полезным и откровенным.

От также отметил, что было бы правильным предать гласности ответ США на российские предложения и пообещал просить об этом Блинкена.

Как сообщали Власти, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что в Женеве на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сможет увидеть, готова ли Москва следовать путем дипломатии или же она выбрала путь конфронтации.